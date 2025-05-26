Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибудет с визитом в Берлин. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, глава государства проведет встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом. Главной темой обсуждения станут дальнейшие переговоры между Украиной и Россией.

При этом во время визита Зеленский будет проинформирован о планах относительно нового пакета санкций ЕС против РФ.

Отмечается, что "за кулисами планировщики готовятся, например, к тому, как Германия может поддержать украинскую военную промышленность в производстве дальнобойного оружия".

В ходе визита в Берлин украинский президент также встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, Мерц заявил, что Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с поставок Украине дальнобойного оружия.

Война в Украине идет 1188-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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