Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с поставок Украине дальнобойного оружия.

Об этом он сообщил во время интервью телеканалу WDR.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил он.

Мерц также отметил, что теперь необходимо обеспечить Украину таким оружием.

Отметим, что США, Британия и Франция ещё в конце прошлого года сняли ограничения на использование своих дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.

После заявления Мерца о снятии ограничения по дальнобойности поставляемого Киеву оружия, СМИ назвали, сколько немецких ракет Taurus может получить Украина, если решение об их поставке будет принято.

По оценке Clash Report, ВСУ могут получить 100–150 ракет.

"Ожидается, что Германия поставит 100–150 крылатых ракет Taurus, аналогичных британо-французским Storm Shadow/SCALP-EG", - заявляет издание.

Напомним, в середине мая Мерц заверял, что Берлин не намерен в дальнейшем публично обсуждать возможную поставку Киеву крылатых ракет дальнего поражения Taurus – новое немецкое правительство заявляет, что эффективность ракет "значительно переоценена".

При этом ранее канцлер Германии заявил, что европейские страны в настоящее время не занимаются темой ввода войск в Украину.