Вашингтон санкционировал отправку Киеву из Германии 125 дальнобойных артиллерийских боеприпасов и сотен ракет для зенитного комплекса Patriot.

Об этом сообщает издание The New York Times.

В пятницу представитель Конгресса США заявил, что его страна одобрила, чтобы Германия передала Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для системы ПВО Patriot, говорится в публикации.

"Критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и не может быть экспортировано - даже если им владеет другая страна - без одобрения американского правительства", - пишет NYT.

Напомним, ранее в NYT писали, что Украина получит одну систему Patriot из Израиля уже к лету.

"Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции", – было сказано в статье.

Война в Украине продолжается 1172-й день. Последние новости с главными событиями 10 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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