Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны сейчас не занимаются темой ввода войск в Украину.

Об этом он сообщил во время визита в Италию, передает Reuters.

"Следующим шагом должно быть прояснение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-нибудь понадобиться Украине", - сказал Мерц, назвав эти вопросы в настоящее время непредсказуемыми.

По его словам, сейчас все усилия европейских стран сосредоточены на обеспечении прекращения огня.

"На данный момент нет оснований говорить о войсках, мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы оружие прекратилось, убийства прекратились... Это те вопросы, которым мы занимаемся сейчас, и никакие другие", - заявил канцлер.

Ранее Bloomberg писал, что в Европе дезориентированы тем, что президент США Дональд Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию в Украине.

Война в Украине идет 1180-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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