Москва отвергает идею размещения в Украине европейских миротворцев и не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине.

Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Мы не можем позволить, чтобы военная инфраструктура НАТО располагалась так близко к нашим границам", - сказал Песков.

Напомним, на вчерашней встрече в Киеве члены "коалиции желающих" заявили, что отправка миротворцев обсуждается. При этом Стармер и Макрон дали понять, что этот вопрос ещё не решён и многое будет зависеть от договоренностей Киева и Москвы.

Ранее "Страна" разбиралась, хотят ли Банковая и Кремль завершения вооружённого конфликта.

Война в Украине продолжается 1173-й день. Последние новости с главными событиями 11 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Вчера Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Туск в ходе встречи в Киеве заявили о готовности к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника. В противном случае европейские союзники грозят ввести санкции против "Северного потока-2" и заблокировать газопровод. В ответ Путин предложил дату и место прямых переговоров с Украиной, но отверг перемирие с 12 мая.

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