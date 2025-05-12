Берлин не намерен в дальнейшем публично обсуждать возможную поставку Киеву крылатых ракет дальнего поражения Taurus – новое немецкое правительство заявляет, что эффективность эткет "значительно переоценена".

Об этом сообщает европейский новостной вёб-сайт Euractiv.

В материале отмечено, что ракеты большой дальности немецко-шведского производства были в центре споров критиков, которые считали, что предыдущий канцлер Олаф Шольц не обеспечил достаточной поддержки Украины против агрессивной войны, начатой Российской Федерацией. Среди сторонников расширенной военной помощи Киеву был и Фридрих Мерц, тогдашний лидер оппозиции Германии.

Теперь, вскоре после вступления Мерца в должность канцлера правительство решило вернуться к режиму секретности в отношении поставок систем вооружения, включая Taurus, и продолжило говорить, что это оружие не столь эффективно.

Правительство должно было "не привлекать особого внимания к Taurus", заявил представитель Министерства обороны ФРГ, добавив, что возможная поставка крылатых ракет Украине была "совершенно переоценена" в публичных дебатах с точки зрения её эффекта.

Представитель Германии сообщил, что Берлин продолжит оказывать Киеву поддержку в виде поставок оружия, однако не уточнил, какие именно системы вооружения будут поставлены и в какой момент.

Представитель канцлера Штефан Корнелиус подтвердил, что это также отражает личную точку зрения Мерца.

Как стало известно сегодня, госсекретарь США Марко Рубио созвонился с Мерцем, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Напомни, в числе недавних заявлений Фридрих Мерц не исключил своего разговора с главой РФ Владимиром Путиным в случае прекращения огня в Украине.