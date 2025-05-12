Госсекретарь США Марко Рубио обсудил Украину с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом США.

Как сказано в пресс-релизе внешнеполитического ведомства США, Рубио поздравил Мерца с избранием канцлером ФРГ и отметил важность американо-германского партнерства.

Собеседники обсудили встречу канцлера, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера, премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве и "нашу общую цель — прекращение войны в Украине".

Во время общения с Лэмми представитель администрации США вновь озвучил позицию Белого дома относительно войны между Россией и Украиной, подчеркнув, что "нашим главным приоритетом остается прекращение боевых действий и немедленное прекращение огня".

Напомним, в четверг в Турции может состояться встреча украинской и российской делегаций, куда также лично намерен прибыть Зеленский.

Ранее мы писали, что в этот же день в Стамбуле будет находиться и госсекретарь США Рубио.

О том, какие варианты развития событий могут быть после предложения Владимира Путина о переговорах, мы разбирали в отдельном материале.