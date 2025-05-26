"Красной линией" для Украины на мирных переговорах являются не территории, а рост потерь в ВСУ. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Тарас Тарасенко в интервью YouTube-каналу "Відверто".

"Если мы говорим о красных линиях и о том, как их воспринимает население Украины, то для многих военных ветеранов, с которыми я общаюсь, красными линиями больше является утрата своих побратимов. То есть за что мы воевали. Они воевали за Украину, а не за конкретные территории", - сказал он.

При этом он не согласился с мнением представителя МИД Ланы Зеркаль о том, что главное для Украины - это сохранение не территорий, а армии, веры и языка.

Тарасенко считает, что главное - это образование и рост экономики. В то же время он привел в пример финскую модель окончания войны с Россией.

"На самом деле это как ситуация с финской войной, и финны тоже об этом говорят, что они сохранили независимость, но не сохранили суверенитет, потому что суверенитет - это границы. Они утратили в войну часть своих территорий и до сих пор ими владеет Россия. Такая большая страна, как Россия, может быть сломана только изнутри. И если чертить по территориям, то скорее всего нам будет необходимо заключать меморандум или договор о том, что мы не будем признавать субъектность этих территорий, но перемирие будет по какой-то линии размежевания", - заявил Тарасенко.

Напомним, Финляндия после Второй мировой войны объявила нейтралитет. Подписав в 1948 году "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", Финляндия обязалась не допускать на свою территорию враждебных СССР сил, что стало основой так называемой "финляндизации" - политики балансирования между Западом и Советским Союзом.

При этом Финляндия поддерживала экономические связи с СССР и старалась избегать политической конфронтации.

Напомним, украинское руководство, а также западные страны ранее высказывались против "финляндизации" Украины.

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