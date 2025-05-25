Отсутствие определённости в перспективах урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом негативно влияет на украинские облигации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В 2025 году долларовые бумаги принесли инвесторам убытки свыше 10% – худший результат среди развивающихся и пограничных рынков. Это контрастирует с началом года, когда ожидания перемирия сделали их лидерами роста, и цены отдельных выпусков почти удвоились.

"Рынок вернулся к уровням до избрания Трампа", – отмечает Виктор Сабо из Aberdeen Investments. – "Обещания мира столкнулись с реальностью: Путин его не хочет".

Как пишет издание, хотя интерес к украинским бумагам сохраняется, оптимизм относительно перспектив ослаб. Лондонский фонд Frontier Road переключился на корпоративные облигации, менее подверженные геополитике. В Bank of America по-прежнему рекомендуют вкладывать средства в украинский внешний долг, но предупреждают о рисках на фоне затяжного военного конфликта. Morgan Stanley ожидает продолжения войны как минимум до конца 2025 года.

Напомним, в Reuters писали, что украинские облигации рекордно упали из-за скепсиса по поводу заключения мирного соглашения.

Война в Украине продолжается 1187-й день. Последние новости с главными событиями 25 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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