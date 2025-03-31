Цена украинских облигаций резко обвалилась из-за сомнений инвесторов в перспективе заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает Reuters.

Цена долларовых гособлигаций Украины со сроком погашения в 2034 году упала почти на 0,02 доллара. Снижение составило 53% от номинала - это самой низкий уровень за четыре месяца. Привязанные к ВВП Украины бонды упали на 4 цента - до 71,23 доллара за облигацию, что может стать самым большим падением с начала войны. При этом в цене потеряли и реструктуризированные в прошлом году гособлигации с погашением в 2035 году: у них минус 3,6 цента. Теперь они стоят 54,25 доллара, что является самым низким показателем с середины ноября.

После победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа облигации, наоборот, выросли, что было обусловлено ожиданиями от его мирных инициатив. Теперь наблюдается обратная тенденция.

"Распродажа имеет большой смысл: если это будет мир, то это будет плохой мир для Украины, поскольку ее разграбят (имеется в виду сделка о недрах - Ред.)", - заявил инвестиционный директор по долговым обязательствам развивающихся рынков в GAM Пол Макнамара.

Напомним, сейчас возникла определенная пауза в переговорах об остановке огня в Украине. Черноморская сделка зависла из-за требования РФ снять санкции с "Россельхозбанка", Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в нарушении энергетического перемирия, а Дональд Трамп вчера раскритиковал президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Подробнее о ситуации с переговорами и настроениями сторон мы писали в отдельном материале.