Украина не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации 2,6 миллиарда долларов долга и может в мае объявить дефолт.

Об сообщает издания Financial Times.

По данным газеты, в следующем месяце Украина должна выплатить 600 млн долл. по ценным бумагам, привязанным к ВВП.

"Киеву предстоит решить, объявлять ли дефолт по выплате почти 600 млн долл., которая должна быть произведена в конце мая и связана с экономическими результатами 2023 года, если договориться о реструктуризации не удастся вовремя", - пишет FT.

При этом в Минфине заявили, что будут "рассматривать все доступные варианты" и продолжат переговоры по этому вопросу.

В свою очередь МВФ заявлял, что, "если не урегулировать" ситуацию с этими вариантами, они представляют "серьёзный риск" для устойчивости текущей программы помощи в размере 15,5 млрд долл. и прошлогодней реструктуризации украинского долга на сумму свыше 20 млрд долл.

Вскоре после публикации Минфин Украины подтвердил, что не смог договориться с инвесторами о выплате 600 млн долл. долгов в мае.

Киев считает, что варранты, привязанные к росту ВВП, "были созданы для экономической реальности, которой уже не существует", поскольку "умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной России против Украины".

"Эти инструменты не должны воспрепятствовать нашему восстановлению. Наша цель – найти справедливое и комплексное решение этого вопроса", - говорится в сообщении.

Минфин предложил владельцам около 30% ВВП варрантов обменять их на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году, или изменить условия выпуска ВВП-варрантов, отменив выплаты за 2025–2028 годы и продлить возможность их выкупа либо отмены до мая 2029 года.

Владельцы варрантов в ответ предложили Украине заплатить 75% платежа и выпустить новые облигации, от чего Украина отказалась. Она намерена продолжать переговоры.

Напомним, согласно прогнозам МВФ, в 2025 году госдолг Украины впервые превысит 100% ВВП. А государственный долг по итогам 2024 года составит 95,6% ВВП.

А на днях Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в следующем году.