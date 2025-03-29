Война в Украине завершится в последние месяцы 2025 года.

Об этом говорится в базовом сценарии обновлённого прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

По его данным, прогресс в вопросе завершения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины.

"Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года", - говорится в документе.

При этом уточняется, что "переговоры о прекращении войны находятся на очень ранней стадии, и возможны изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины".

В МВФ также ухудшили прогноз по росту экономики Украины на 2025 год на 0,5 процентных пункта.

"Рост в 2025 году теперь ожидается в нижней части диапазона 2-3%, в основном благодаря снижению экспорта стали и увеличению импорта угля из-за закрытия шахты в Покровске в результате военных действий и увеличения импорта газа в результате масштабных атак на газовую инфраструктуру", - говорится в прогнозе МВФ.

Напомним, 7 марта Национальный банк Украины отчитался об итогах февраля 2025 года. Согласно его данным, золотовалютный резерв Украины сократился сразу на 6,7% (около 3 млрд долларов) - до $40,1 млрд.

Также, согласно прогнозам, в этом году государственный долг Украины впервые превысит ее ВВП.