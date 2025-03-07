Национальный банк Украины сегодня отчитался об итогах февраля 2025 года. Согласно его данным, золотовалютный резерв Украины сократился сразу на 6,7% (около 3 млрд долларов) - до $40,1 млрд.

В НБУ заявили, что $2,5 млрд ушло на продажу доллара на валютном межбанковском рынке для поддержания курса гривны и еще $770,5 млн было выплачено по госдолгу. Больше всего — $428,9 млн — Международному валютному фонду. Несмотря на войну, МВФ не предоставлял Украине отсрочек и реструктуризаций и продолжает взыскивать платежи.

20 февраля в Киеве начала работать миссия МВФ в рамках седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). По итогам ее миссии Украина рассчитывает получить кредитный транш в размере $917,54 млн.

В то же время из официального графика МВФ на эту весну видно, что Украине предстоит 10 кредитных платежей на общую сумму $1,1 млрд, или 817,2 млн SDR в валюте МВФ, то есть специальных прав заимствования. Значит, новый кредитный транш не сможет покрыть текущие кредитные выплаты перед фондом и придется изыскивать средства из госбюджета или привлекать кредиты из других источников.

Осенью Украина договорилась о выделении МВФ кредитного транша около $1,1 млрд, но деньги быстро ушли на выплату долгов.

Согласно прогнозам, в этом году госдолг Украины впервые превысит ее ВВП.