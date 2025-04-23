Всемирный банк в обновленном макропрогнозе для Европы и Центральной Азии подтвердил свой январский прогноз замедления роста ВВП Украины в этом году с прошлогодних 2,9% до 2% и ухудшил оценку его роста в следующем году с 7% до 5,2%.

Данные на 2026 год приводятся с расчетом на то, что в стране закончится война и начнется реконструкция.

"Ожидается, что в Украине рост замедлится до 2% в этом году, прежде чем возобновится до 5,2% в 2026 году, если прекратятся военные действия и начнется реконструкция", – говорится в документе, опубликованном сегодня.

При этом в 2023 году рост ВВП составлял 5,5%.

Между тем по оценке Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-марте 2025 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Обнародованные Госстатом показатели ВВП, промышленности, строительства и ряда других сфер экономики позволили экспертам ИЭИ уточнить оценку роста реального ВВП в первом квартале 2025 года. По нашей оценке, реальный ВВП вырос на 1,2% в январе и 0,7% в феврале", - сообщается в месячном экономическом мониторинге ИЭИ.

Напомним, Национальный банк недавно также ухудшил свой экономический прогноз о росте ВВП на текущий год. Рост инфляции в Украине может быть вызван эффектом плохого урожая прошлого года, дальнейшим повышением цен на подакцизную продукцию, а также увеличением затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда.

Подробнее о ситуации в экономике мы писали в отдельном материале.