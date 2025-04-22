Российские акции пошли в рост после того, как Financial Times сообщила, что Путин согласится остановить боевые действия в Украине по текущей линии фронта, а Трамп хотел бы заключить соглашение между Россией и Украиной о прекращении огня уже к 30 апреля.

Обэтом сообщают телеграм-каналы и финансовые обозреватели.

Так, индекс Московской биржи после статьи в FT достиг 3000 пунктов. Но начал снижаться после того, спикер Кремля Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил, заявив, что "сейчас публикуется много фейков" на тему урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее "Страна" разбиралась, что значит информация о том, что Путин готов остановить войну по линии фронта в обмен на признание Крыма российским.

Война в Украине идет 1154-й день. Последние новости с главными событиями 22 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что продолжаются интенсивные боевые действия около государственной границы на северо-востоке страны. По словам Сырского, войска РФ пытаются выбить ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумской области Украины. в Минобороны РФ официально заявили об окончании пасхального перемирия и продолжении войны.

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