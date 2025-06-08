Минобороны РФ сегодня заявило о заходе российских войск на территорию Днепропетровской области. Генштаб ВСУ это опроверг, но, судя по картам украинских военных пабликов, бои ведутся уже прямо около границы.



Зачастую стремление россиян зайти на Днепропетровщину объясняется информационно-политическими факторами – использовать захваченную территорию как козырь для переговоров или даже вообще ее аннексировать.



Собственно, намеки на это в духе "сегодня мы требуем четыре региона, а завтра потребуем шесть" идут и из самой России.



"Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооружённые силы начали наступление в Днепропетровской области", - написал сегодня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Однако помимо очевидной политической у наступления россиян на Днепропетровскую область есть и чисто военная цель.



Мы уже писали, что наступление по этому направлению - один из самых опасных сценариев для ВСУ.



Днепр и Запорожье - крупнейшие промышленные центры страны и важнейшие логистические узлы для украинской армии. Прорыв к ним российских войск будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем южном фронте и на половине восточного.

Кроме того, это города с большим числом населения и, если к ним подойдет линия фронта, то проблема с беженцами резко усугубится. Кроме того, если россияне захватят эти города, это создаст угрозу создания плацдармов на правом берегу Днепр с последующим наступлением российской армии в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря.



Поэтому события на Днепропетровском направлении важнее, чем на всех других участках фронта. Для сравнение можно взять Славянско-Краматорское направление. Бои за эти города (судя по тому, как идут бои за Часов Яр и Торецк) могут идти год и более с огромными потерями.

И если даже россияне их захватят, никаких стратегических преимуществ они не получат, так как никакие важные логистические линии ВСУ они не перережут, а упрутся в мощный укрепрайон ВСУ с опорой на Барвенково, где уже было в 2022 году остановлено наступление РФ.



О том, какую важность придает командование ВСУ Днепропетровскому направлению, свидетельствует и ситуация на фронте. Южный фронт в Запорожской области – единственный участок на всей линии боестолкновений, где у россиян не было крупных продвижений за последние полтора года.

На других направлениях они бывают, когда армия РФ нащупывает слабое место в обороне и ВСУ требуется время для переброски резервов и стабилизации. В Запорожской области у РФ тоже есть некоторые продвижения, но они небольшие и ситуации, когда оборона на одном из участков рушится, тут не было.

А это говорит о том, что сюда резервы выделяются постоянно, в необходимом объеме и высокой степени боеспособности.



Однако в прошлом году появилась проблема восточнее. Изначально здесь оборона ВСУ опиралась на хорошо подготовленные позиции к западу от Донецка - в Украинске, Горняке, Кураховке и в Курахово.

Но после захвата Очеретино около Авдеевки россияне смогли постепенно зайти в тыл данной линии обороны. После чего позиции эти были утрачены и у россиян появилась возможность широким фронтом от Покровска до Курахово начать наступление на Днепропетровскую и Запорожскую области с востока, обходя с севера укрепления ВСУ на южном фронте.



Для стабилизации ситуации в январе сюда были переброшены крупные резервы. Что, как мы уже писали, стало одной из причин потери Курского плацдарма ВСУ. Однако, как видим, важность Днепропетровского направления для командования была столь велика, что ему отдали приоритет даже перед Курской областью.



Продвижение действительно удалось замедлить на несколько месяцев, но полностью оно не остановилось, а в мае вновь ускорилось. И теперь россияне уже подошли к границам Днепропетровской области.



И далее все зависит от того насколько хватит резервов ВСУ для сдерживания наступления, насколько хватит резервов у РФ для его продолжения и есть ли на пути к Днепру и Запорожью с востока мощные системы укреплений.