Сумская область не была готова к недавно начавшемуся российскому наступлению, хотя курская операция давала возможность это сделать.

Об этом в своих соцсетях заявили боец "Айдара" Станислав Бунятов и народный депутат Марьяна Безуглая.

Бунятов в телеграм-канале "Говорят снайпер" сравнил обстановку в области с тренировочным полигоном, но никак не с хорошо укрепленным для защиты плацдарме.

"Имея такой надежный тыл в Сумской области во время Курской операции, мы так и не смогли построить нормальную линию обороны, чтобы защитить его сейчас. То, что я сейчас вижу собственными глазами, — тренировочный полигон, не более того", - написал боец.

Безуглая же возлагает ответственность за это на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и призвала жителей прифронтовых районов области эвакуироваться.

"Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне. Надеяться мало есть на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всех из всех рискованных областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА", - написала Безуглая.

Напомним. практически ежедневно поступают новости о продвижении россиян на Сумщине. Так, вчера они захватили Константиновку в этой области.

А днем ранее была захвачена Владимировка.