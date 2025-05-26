Губернатор Сумской области признал, что российские войска контролируют четыре поселка в приграничье
В Сумской областной военной администрации подтвердили, что россияне контролируют часть населенных пунктов в приграничных районах.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров на своей странице в Фейсбуке.
Речь идет о Новеньком и Басовке Юнаковской общины, а также Веселовке и Журавке Хотинской общины.
О том, что эти села захвачены, сообщал украинский военный телеграм-канал Deep State.
Также в Сумской ОВА подтвердили, что в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской общины, а также в окрестностях Локни Юнаковской общины продолжаются бои.
Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в Сумской области армия РФ расширяет зону наступления малыми штурмовыми группами.
Подробнее о ситуации в Сумской области мы писали в отдельном материале.
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