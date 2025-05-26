В Сумской области армия РФ расширяет зону наступления малыми штурмовыми группами. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Самое активное - это направление населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последние дни видим, что враг пытается расширить направления, где осуществляет такую тактику. Левее Журавки - это направление населенных пунктов Владимировка, Веселовка", - сказал Демченко.

Он рассказал, что атакам штурмовиков предшествуют обстрелы артиллерией, дронами и авиацией.

РФ утверждает, что захватила Беловоды и Владимировку на севере Сумской области.

О взятии Беловодов вчера писали российские паблики. Украина этого не подтверждала. По данным Deep State, в селе идут бои, а Владимировка ими пока не затронута.

Напомним, Deep State писал, что войска РФ закрепились в ряде сел на Сумщине.

Война в Украине идет 1188-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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