"Это наступление на Киев". Безуглая назвала цель продвижения войск РФ в Сумской области
Целью российского наступления в Сумской области является Киев.
Такое мнение высказал в своих соцсетях народный депутат Марьяна Безуглая.
"Кто не заметил, новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния", - написала депутат.
Она отметила, что от текущих позиций россиян в Сумской области до Киева расстояние около 300 километров.
По мнению Безуглой, такая ситуация сложилась потому, что США "сняли барьеры" для России, отказавшись от роли "мирового полицейского".
"Сейчас Россия все нахальнее с каждым днем растягивает границы американской реакции, проверяя, где в нынешнем контексте у США могут быть красные линии и могут ли они вообще быть", - считает депутат.
Вчера главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов заявил, что россияне наступают в Сумской области, поскольку там отсутствуют подготовленные линии обороны.
Мы разбирали в отдельном материале, почему зашли в тупик мирные переговоры, а на фронте началась эскалация.