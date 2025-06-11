Целью российского наступления в Сумской области является Киев.

Такое мнение высказал в своих соцсетях народный депутат Марьяна Безуглая.

"Кто не заметил, новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния", - написала депутат.

Она отметила, что от текущих позиций россиян в Сумской области до Киева расстояние около 300 километров.

По мнению Безуглой, такая ситуация сложилась потому, что США "сняли барьеры" для России, отказавшись от роли "мирового полицейского".

"Сейчас Россия все нахальнее с каждым днем ​​растягивает границы американской реакции, проверяя, где в нынешнем контексте у США могут быть красные линии и могут ли они вообще быть", - считает депутат.

Вчера главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов заявил, что россияне наступают в Сумской области, поскольку там отсутствуют подготовленные линии обороны.

Мы разбирали в отдельном материале, почему зашли в тупик мирные переговоры, а на фронте началась эскалация.