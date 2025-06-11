Армия РФ вошла в Днепропетровскую область еще в одной точке - со стороны Новоукраинки, в направлении села Дачное.

Об этом сообщают российские военные телеграм-каналы.

Заход осуществлен в 8-9 километрах южнее от участка, где, как утверждают россияне, состоялся первый прорыв в Днепропетровскую область.

Параллельно сегодня Министерство обороны РФ заявило, что российские войска "широким фронтом" вышли вышли на западную границу Донецкой области и "развивают наступление на территории Днепропетровской области".

Украина этого не подтверждала. Военный ресурс Deep State по-прежнему не показывает захода россиян в соседний регион, хотя граница серой зоны уже пролегает по административному кордону в районе села Ореховое практически вплотную.

Также Deep State не подтверждает приближения россиян к Новоукраинке, откуда, как утверждают в РФ, произошло новое продвижение. На украинской карте весь приграничный участок находится под контролем ВСУ.

Впрочем, военный канал уже давал понять, что отдельные заходы на Днепропетровщину бывали. О том же стали писать вчера и украинские военные, заверяя при этом, что ВСУ уничтожают входящие туда российские силы.

Мы анализировали, что означают для ситуации на фронте бои на границе Днепропетровской области.