В двух областях Украины расширили зону обязательной эвакуации. Иллюстративное фото: visitukraine.today

В Харьковской и Днепропетровской областях расширяют зоны обязательной эвакуации.

Об этом сообщают местные областные военные администрации.

Учитывая ситуацию безопасности в Купянском районе, в ходе заседания совета обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации гражданских из семи населенных пунктов Шевченковской общины. Это следующие села:

  • Барановка;
  • Березовка;
  • Новониколаевка;
  • Сподобовка;
  • Староверовка;
  • Дуванка;
  • Федоровка.

Вчера о расширении эвакуации также говорили и в Днепропетровской ОВА. Речь шла о принудительной эвакуации семей с детьми с прифронтовых территорий Синельниковского района.

Ранее сообщалось, что в Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 11 населенных пунктов.

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