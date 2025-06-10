В Харьковской и Днепропетровской областях украинские власти расширили зону обязательной эвакуации
В Харьковской и Днепропетровской областях расширяют зоны обязательной эвакуации.
Об этом сообщают местные областные военные администрации.
Учитывая ситуацию безопасности в Купянском районе, в ходе заседания совета обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации гражданских из семи населенных пунктов Шевченковской общины. Это следующие села:
- Барановка;
- Березовка;
- Новониколаевка;
- Сподобовка;
- Староверовка;
- Дуванка;
- Федоровка.
Вчера о расширении эвакуации также говорили и в Днепропетровской ОВА. Речь шла о принудительной эвакуации семей с детьми с прифронтовых территорий Синельниковского района.
Ранее сообщалось, что в Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 11 населенных пунктов.
Война в Украине идет 1203-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июня 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило, что российская армия развивает наступление в Днепропетровской области. Украинские военные сообщали о тяжелом положении на Сумщине. В Черном море активизировалась война за газовые вышки. РФ нанесла массированный удар по военному аэродрому под Дубно в Ровенской области, что подтвердило украинское командование.
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