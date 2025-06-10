Линия фронта еще больше приблизилась к Днепропетровской области.

Такие изменения видны на карте военного телеграм-канал Deep State.

При этом канал фактически подтверждает отдельные проникновения российских войск через административную границу области.

"В последние дни появляется все больше кадров попыток противника зайти на Днепропетровщину»" - пишет Deep State.

Штурмы границы идут каждый день, по штурмующим войскам наносятся удары - "как по местам выдвижения, так и во время штурмовых действий".

Канал также показал точку, где, вероятно, был осуществлен переход на территорию Днепропетровской области.

Напомним, россияне утверждают, что вошли на территорию региона еще на выходных. Украинская сторона опровергала это заявление.

Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что наступление армии РФ в Днепропетровской области ведется кроме прочего для создания обещанной президентом России Владимиром Путиным буферной зоны.

Война в Украине идет 1203-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило, что российская армия развивает наступление в Днепропетровской области. Украинские военные сообщали о тяжелом положении на Сумщине. В Черном море активизировалась война за газовые вышки. РФ нанесла массированный удар по военному аэродрому под Дубно в Ровенской области, что подтвердило украинское командование.

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