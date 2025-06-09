Наступление армии РФ в Днепропетровской области ведется кроме прочего для создания обещанной президентом России Владимиром Путиным буферной зоны.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В том числе, безусловно", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

То есть, по такой логике, РФ хочет захватить полностью Донецкую и Запорожскую области, а в Днепропетровской - только прифронтовые районы.

Напомним, что создание буферной зоны россияне сейчас заявляют как одну из ключевых целей в Сумской области.

На выходных Россия заявила о заходе своих войск в Днепропетровскую область. А сегодня Министерство обороны РФ сообщило о продвижении в Днепропетровской области. Украина это опровергает. По словам украинской стороны, противник "не оставляет намерений войти в Днепропетровскую область", но ВСУ "держат свой участок фронта, ломая планы" россиян.

Подробнее о важности этого направления мы писали в отдельном материале. Помимо прочего прорыв к городу Днепру российских войск будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем Южном фронте и на половине Восточного.