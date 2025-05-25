Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев потребовал от западных партнёров Киева прекратить военную помощь ВСУ, пригрозив захватом почти всей территории Украины.

Сообщение об этом с прикреплённым видеоколлажем было опубликовано в соцсетях российского политика.

Медведев выложил карту буферной зоны, которая распространяется до западных границ Украины и подписал: "Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так".

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что намерен создать буферную зону на северных границах Украины.

Как стало известно на днях, войска РФ закрепились на захваченных территориях Сумской области.

Война в Украине продолжается 1187-й день. Последние новости с главными событиями 25 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Украине. Есть погибшие и раненые в нескольких областях. Вчера в МИД заявили, что на переговорах в Стамбуле Москва потребовала четыре области Украины и обещала "завтра потребовать шесть или восемь". Deep State сообщает, что россияне закрепились на захваченных территориях Сумской области и хотят создать там плацдарм. СМИ пишут, что РФ стягивает войска к границам Харьковской и Сумской областей.

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