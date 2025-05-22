РФ взломала тысячи камер в Украине и сотни в Европе, чтобы следить за поставками военной помощи ВСУ - The Guardian
Российская разведка взломала тысячи камер в Украине и сотни в Европе, чтобы следить за поставками военной помощи ВСУ.
Об этом заявила британская разведка, передает The Guardian.
Всего были использованы порядка 10 000 камер около военных объектов и железнодорожных станций.
Из них 80% (то есть около 8 тыс.) находились в Украине, 10% - в Румынии, 4% - в Польше, 2,8% - в Венгрии и 1,7% - в Словакии.
Также были предприняты другие попытки сбора конфиденциальной информации о поставках, в том числе расписания движения поездов и грузовые документы.
"Эта кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для организаций, участвующих в доставке помощи Украине. Великобритания вместе с партнерами стремится повысить осведомленность об используемой тактике. Мы настоятельно призываем организации ознакомиться с описанием угрозы и рекомендациями по защите, приведенными в отчете", - заявил директор по операциям NCSC Пол Чичестер.
Предлагаемые действия включают усиление мониторинга, использование многофакторной аутентификации со строгими факторами, такими как пароли, и обеспечение своевременного применения обновлений безопасности.
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