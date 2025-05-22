Вооруженные силы РФ занимаются созданием буферной зоны вдоль границы с Украиной.

Об этом на совещании с членами российского правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идёт", - сказал Путин.

Также он поднял тему разминирования приграничных с Украиной российских территорий, ликвидации неразорвавшихся снарядов, мин и схронов с оружием.

"Повторю, речь идёт и о Курской области, и о Брянской, о Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам", - отметил Путин.

Эти области граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.

Год назад Путин говорил примерно то же самое. Как он сказал, если ВСУ продолжат обстреливать приграничье в Белгородской области, "мы вынуждены будем создать зоны безопасности, санитарную зону".

Напомним, РФ наступает в Сумской области.

Вчера во время посещения Курской области местный чиновник призвал Путина захватить Сумы.