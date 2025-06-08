Вооруженные силы Украины отрицает заход войск неприятеля на административную территорию Днепропетровщины, о чем заявляло минобороны РФ.

"Информация не соответствует действительности. Продолжаются боевые действия в Донецкой области. Враг в Днепропетровскую область не зашёл", – заявил СМИ представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв.

Также прокомментировали ситуацию Силы обороны Юга.

"В районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады по-прежнему напряжённая ситуация. Враг не оставляет намерений войти в Днепропетровскую область. Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта", – говорится в заявлении.

По данным военных пабликов, 31-я бригада находится на Новопавловском направлении.

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