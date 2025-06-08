В Украине предлагают выключать мобильную связь при угрозе российских БПЛА и идентифицировать мобильных абонентов.

Об этом сообщили в комитете парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Обязательную идентификацию мобильных абонентов в рамках противодействия БпЛА и отключение мобильной связи на время воздушной тревоги на отдельных территориях, куда летят российские дроны обсудили на заседании подкомитета Верховной Рады.

"Намечены определенные практические шаги по подготовке решения проблемы применения БПЛА через инфраструктуру мобильных операторов", – говорится в сообщении.

В заседании принимали участие и представители Сил обороны Украины, разведывательных органов, операторов мобильной связи.

Также харьковский волонтер Роман Доник призывает отключать мобильную связь во время авиаударов РФ.

"Мы пытаемся с одной стороны средствами РЭБ задавить любую навигацию, а с другой даем две устойчивые интернет сети для использования в этих же целях. Сейчас все БПЛА дальнего действия оснащаются модулями, которые хватаются за любой спутник любой системы навигации. И эта задача постоянно усложняется. Россияне не просто так глушат у себя связь во время наших атак", - написал он.

По его словам, украинские военные давно предлагают ввести это ограничение, но "лоббисты "комфорта простых людей ", и рейтингов во власти упираются".

Напомним, в РФ регулярно отключают мобильный интернет во время атак, так как навигация БПЛА происходит через сим-карты российских операторов. Точно также и российские дроны атакуют Украину, используя систему навигации украинских мобильных операторов.

Украинские военные и волонтеры все чаще говорят о кратном возрастании количества российских боевых БПЛА на линии фронта, а также все более интенсивных ударах по тылам, которые разрушают логистику ВСУ.