Возле границы Днепропетровской области на десять российских военных приходится один украинский боец.

Об этом заявил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72 бригады им. Чёрных запорожцев с позывным Студент, передают телеграм-каналы.

По его словам, несмотря на сопротивление ВСУ, россияне, имея численный перевес, медленно, но неуклонно продвигаются вперёд.

Ранее "Страна" разбиралась что значит наступление россиян на Днепропетровскую область.

Война в Украине продолжается 1202-й день. Последние новости с ключевыми событиями 9 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщил, что российские войска захватили Локню под Сумами. Минобороны противника заявляло о взятии этого села 24 мая. Также, по имеющимся данным, войска РФ продвинулись в Яблоновке к югу от Константиновки. Продвижение неприятеля наблюдается и в Кондрашовке к северу от Купянска Харьковской области.

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