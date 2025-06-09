Президент США Дональд Трамп считает, что Россия выиграет войну с Украиной.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время интервью ABC News.

Таким образом он ответил на вопрос журналистки о том, думает ли глава Белого дома, что "войну выиграет" Россия.

"Я думаю, он публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении", - сказал Зеленский.

При этом глава государства не считает, что Россия побеждает.

"Президент РФ Владимир Путин ни в коем случае не может при тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, выиграть войну, если в мире будет единство и мир будет на нашей стороне. Это невозможно. Следовательно, он может победить, только если это будет очень долгая война, много-много лет и без санкций", - сказал Зеленский.

Напомним, в том же интервью он говорил, что у России будет больше шансов на победу, если Соединенные Штаты прекратят помощь Украине.

Также он заявлял, что Дональд Трамп "должен" ввести новые антироссийские санкции для принуждения Москвы к прекращению войны.