Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США за отказ продавать Украине системы противовоздушной обороны.

Заявление прозвучало в ходе вечернего обращения украинского президента.

"Мы работаем для того, чтобы увеличить украинское ПВО. Очень нужны положительные сигналы от США, конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждём ответа на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова", – сказал Зеленский.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что у Вашингтона нет лишних систем Patriot, чтобы предложить Киеву.

"Они просят системы ПВО, системы Patriot, которых, честно говоря, у нас нет. Есть союзники по НАТО, у которых имеется несколько батарей Patriot, которые могли бы предоставить их украинцам", – сказал Рубио.

Война в Украине продолжается 1200-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 7 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: ракетный удар по Украине, остановит ли Белый дом помощь Киеву после ударов по российским аэродромам и другие события.

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