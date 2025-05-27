Британские журналисты объяснили, почему Украине не хватает ракет Patriot для перехвата российской баллистики
Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
Об этом пишет англоязычный еженедельный журнал Economist.
Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, производящая системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, заметно отстаёт по темпам производства российских заводов, выпускающих баллистические ракеты.
В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 в год. Но это всё равно примерно на 100 единиц меньше прогнозируемого российского производства соответствующих боеприпасов.
Как отметил источник в украинском правительстве, в настоящее время Москва располагает запасом в 500 ракет. В то же время, для перехвата каждой российской ракеты Украине требуются две единицы PAC-3.
Издание добавляет, что производство ракет для Patriot также должно начаться в Германии, но только в конце 2026 года.
Ранее в Economist писали, что Россия скоро сможет запускать тысячу "Шахедов" за ночь.
При этом издание утверждает, что Украина стала потенциальным клиентом, конкурирующим за ограниченное производство оружия США.