Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Об этом пишет англоязычный еженедельный журнал Economist.

Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, производящая системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, заметно отстаёт по темпам производства российских заводов, выпускающих баллистические ракеты.

В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 в год. Но это всё равно примерно на 100 единиц меньше прогнозируемого российского производства соответствующих боеприпасов.

Как отметил источник в украинском правительстве, в настоящее время Москва располагает запасом в 500 ракет. В то же время, для перехвата каждой российской ракеты Украине требуются две единицы PAC-3.

Издание добавляет, что производство ракет для Patriot также должно начаться в Германии, но только в конце 2026 года.

Ранее в Economist писали, что Россия скоро сможет запускать тысячу "Шахедов" за ночь.

При этом издание утверждает, что Украина стала потенциальным клиентом, конкурирующим за ограниченное производство оружия США.