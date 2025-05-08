Россия планирует нарастить производство взрывчатых веществ для снарядов на Бийском олеумном заводе - предприятии, расположенном в Алтайском крае. Россияне хотят производить там гексоген, который используют в артиллерийских снарядах и других боеприпасах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как видно на спутниковых снимках, на прилегающей к заводу территории идет строительство новых зданий и инфраструктуры. Близкий к проекту источник подтвердил агентству, что завод "серьезно расширяется".

Reuters указывает, что Бийский олеумный завод расположен примерно в трех тысячах километров от Москвы, то есть вне досягаемости большинства украинских дронов.

Планы расширения производства на заводе журналисты нашли в документах, размещенных подразделением Минобороны на портале госзакупок с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года, а также на сайте администрации Бийска накануне общественных слушаний по оценке воздействия завода на окружающую среду.

Согласно проекту договора, размещенному на портале госзакупок в 2023 году и затем удаленному, строительство предприятия планировалось завершить в 2025 году и производить на нем шесть тысяч тонн взрывчатки в год. По расчетам Reuters, такого количества взрывчатки хватит для того, чтобы начинить боеголовки 1,28 миллиона артиллерийских снарядов ОФ-29 диаметром 152 мм.

К середине апреля 20 зданий завода находились на разных стадиях строительства.

В январе СМИ писали об атаке на Брянский химический завод имени 50-летия СССР в посёлке Сельцо, что производит взрывчатые вещества.

А в конце апреля во Владимирской области РФ прогремели взрывы на территории арсенала главного ракетно-артиллерийского управления.