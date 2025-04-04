России удалось превзойти НАТО по производству военной техники в 2022-2024 годах, что представляет для Запада "стратегическую угрозу", а для Украины "катастрофический риск".

Об этом заявляется в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

"Несмотря на относительную экономическую слабость, России всё же удалось превзойти НАТО по объёмам производства военной техники в 2022–2024 годах, даже несмотря на значительные усилия некоторых стран-членов НАТО по наращиванию оборонного производства. Это свидетельствует о сложности согласования политической воли, нормативно-правовой базы, промышленного планирования и мощностей, а также понимания и контроля над цепочками поставок. Продолжающееся преимущество России в оборонном производстве представляет собой стратегическую угрозу для НАТО и подрывает доверие к его способности к обычному сдерживанию. Для Украины это несёт катастрофический риск, поскольку её международные партнёры стали её стратегической глубиной", - говорится в докладе.

Напомним, Европейский союз намерен запустить масштабный проект по наращиванию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины.

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатов писали, что Европа не понимает, почему президент США Дональд Трамп требует от нее тратить 5% ВВП на оборону, если он считает, что Россия не представляет для них угрозы.