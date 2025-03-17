Ракета "Орешник" представляет новую опасность для НАТО.

Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Большинство экспертов анализировало "Орешник" с точки зрения перспективы нанести ядерный удар, "но относительно мало было сказано о конвенциональных возможностях".

FP считает, что есть "доля правды" в словах Путина о том, что с "Орешником" России может почти не понадобиться ядерное оружие.

"Массированный российский удар ракетами "Орешник" по стратегическим объектам НАТО - таким как авиабазы, пункты управления и ракетные базы - может поставить НАТО в замешательство, даже если Путин не применит ядерное оружие. Опыт России в Украине выявил проблемы с атакой стратегических объектов с помощью ее существующих ракет. Российские ракеты, оснащенные унитарными обычными боеголовками, не смогли вывести из строя ключевые украинские авиабазы ​​и другие объекты из-за сочетания низкой точности и успешной украинской ПВО. "Орешник" помогает решить эту проблему", - пишет журнал.

По его оценке, "Орешник", выпуская до 36 суббоеприпасов из одной ракеты, может быть гораздо эффективнее для уничтожения западных самолетов, которые сосредоточены на нескольких крупных авиабазах, чем "Искандеры".

"Видеозапись удара по Днепру и анализ спутниковых снимков показывают, что "Орешник", скорее всего, может нести шесть боеголовок, каждая из которых оснащена шестью суббоеприпасами, в общей сложности 36. Когда ракета спускается к земле, она может разбросать эти суббоеприпасы, чтобы покрыть взрывчаткой большую площадь, подобно тому, как дробовик выстреливает заряд дроби", - пишет издание.

В связи с этим наличие "Орешника" дает России больше неядерных вариантов, теоретически снижая риск применения ядерного оружия на ранней стадии конфликта с НАТО. Однако это дает ей и больше вариантов существенно нарушить операции НАТО на обычном уровне.

Текущая европейская оборона мало что сделает для защиты от "Орешника". Поэтому НАТО "следует начать готовиться к этому уже сейчас, рассредоточив самолеты по отдаленным местам, чтобы России было сложнее их обнаружить, нацелиться и уничтожить".

Напомним, 21 ноября 2024 года Россия впервые применила в Украине межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник". Она ударила по Днепру.

В украинской военной разведке рассказали, что новая ракета способна лететь на 5000 км и могла быть запущена в серийное производство.

Между тем командующий Ракетными войсками спецназначения РФ Сергей Каракаев сказал, что комплекс "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы. А президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжит испытание "Орешника", в том числе в боевых условиях.