Около города Киржач во Владимирской области РФ прогремели взрывы на территории арсенала главного ракетно-артиллерийского управления. Из ближайшего к объекту поселка Барсово эвакуированы около тысячи жителей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Жители Киржачского района сообщили журналистам, что они слышали взрывы и наблюдают сильный дым в районе поселка Барсово, рядом с которым располагается воинская часть, известная как арсенал главного ракетно-артиллерийского управления.

При этом о прилетах в этом районе не сообщалось.

По предоставленной информации, в район воинской части прибыла группировка управления МЧС по Владимирской области.

Некоторые СМИ пишут, что из поселка Барсосво в настоящее время происходит эвакуация.

В социальных сетях распространяется информация о том, что дорогу в Киржач со стороны Москвы перекрыли. Отмечается, что въехать в город невозможно, только выехать из него.

Поселок Барсово находится в западном районе Владимирской области. В июне 2022 года из-за детонации снарядов на складе боеприпасов в Барсово погибли пять человек.

Между тем Минобороны РФ подтвердило взрывы во Владимирской области.

Сообщается, что в результате возгорания на территории воинской части произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе.

Причина - нарушение требований безопасности. Пострадавших нет.

Недавно город Шуя в Ивановской области РФ атаковали дроны. Со слов свидетелей налета, БпЛА направлялись в сторону военного городка, после чего прогремели взрывы.

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