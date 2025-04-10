В городе Шостке Сумской области в 2024 году было уничтожено "главное украинское предприятие по производству боеприпасов" для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил командующий ротой беспилотников 104-й бригады ТрО Антон Сербин в интервью изданию Le Monde.

"Наше главное национальное предприятие по производству боеприпасов было уничтожено", - сказал Сербин.

По его словам, фабрика считалась главным промышленным центром страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.

"Шостка подвергалась массированным авиаударам. В 2024 году заводы "Звезда" (порох) и "Импульс" (детонаторы) несколько раз подвергались нападениям, в том числе 31 декабря 2024 года по ним было выпущено тринадцать баллистических ракет", - пишет издание.

Шостка находится всего в 45 километрах от границы с Россией.

Напомним, 31 декабря 2024 года власти Сумской области сообщали, что Россия нанесла 13 ракетных ударов по Шостке в ходе ночной атаки, поразив неназванную инфраструктуру.

Между тем Владимир Зеленский несколько дней назад говорил, что сейчас Украина максимально наращивает выпуск боевых беспилотников.