Россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры в Шостке Сумской области. Повреждены 12 многоэтажек
Сегодня россияне ударили ракетами по городу Шостка Сумской области. В результате обстрела разрушены объекты инфраструктуры.
Об этом заявил мэр Шостки Николай Нога на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы.
Мониторинговые паблики заявляют, что удары по Шостке наносили восемь бортов ТУ-22М.
Также они утверждают, что по Киеву и Василькову был комбинированный удар "Искандерами" и шестью управляемыми авиационными ракетами.
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