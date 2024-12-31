Сегодня россияне ударили ракетами по городу Шостка Сумской области. В результате обстрела разрушены объекты инфраструктуры.

Об этом заявил мэр Шостки Николай Нога на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы.

Мониторинговые паблики заявляют, что удары по Шостке наносили восемь бортов ТУ-22М.

Также они утверждают, что по Киеву и Василькову был комбинированный удар "Искандерами" и шестью управляемыми авиационными ракетами.

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