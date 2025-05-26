Украина перешла из разряда приоритетов, каким была для администрации экс-президента США Джо Байдена, в разряд "потенциальных клиентов", конкурирующих за ограниченное производство оружия при нынешнем главе Дональде Трампе.

Об этом сообщает The Economist.

По информации издания, Украина готова заплатить США "сколько потребуется" за ЗРК Patriot, однако Вашингтон все равно "не отвечает на просьбы Киева".

При этом указывается, что США вряд ли вообще смогут удовлетворить потребности Киева в противоракетах.

"Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и их PAC-3, увеличивает выпуск до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 меньше, чем прогнозируемое российское производство баллистических ракет, а источник в правительстве Украины оценивает, что у Кремля есть запас в 500 ракет. Обычно для перехвата российской баллистической ракеты требуются две ракеты-перехватчика PAC-3. Для ястребов в администрации Трампа система или ракета Patriot, отправленная на Украину, означает на одну единицу меньше, чем можно отправить на Тихоокеанский театр военных действий. Даже самой дружественной Украине администрации — а эта таковой не является — будет трудно угнаться за постоянной российской угрозой. Украина запросила право производить собственную версию PAC-3 по лицензии, но знает, что это маловероятно. Производство должно начаться в Германии, но только в конце 2026 года", - говорится в статье.

Между тем в западных СМИ продолжается массированная кампания с призывом к Трампу продолжить военную помощь Украине.

Как мы уже писали, убеждение Трампа усилить давление на РФ и продолжить поставки оружия - одна из основных целей Киева.