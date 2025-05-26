Германия планирует отправить Украине более старые версии ракет для системы ПВО Patriot, которые не так эффективно перехватывают баллистические ракеты.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на анонимного европейского дипломата.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам, что его страна передаст Украине ракеты Patriot вместе с четырьмя системами IRIS-T - оружием малой и средней дальности, которое эффективно против крылатых, но не баллистических ракет.

Но, по словам европейского дипломата, Берлин планирует направить в Украину свои более старые ракеты PAC-2 Patriot, которые, в отличие от новых PAC-3, не так эффективно перехватывают баллистическое вооружение.

Единственной альтернативной европейской системой, которая может быть способна сбить баллистику, считается европейская ракета Aster для комплексов SAMP-T, но это пока не доказано, добавил чиновник.

Высокопоставленный представитель украинской разведки заявил изданию, что даже ракеты PAC-3 не могут перехватить "Орешник" - новейшую российскую баллистическую ракету среднего радиуса действия.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Штаты одобрили передачу Украине из Германии дальнобойных снарядов и ракет для Patriot.

Также газета The Washington Post писала, что Украина испытывает растущую нехватку ЗРК Patriot, однако новая администрация Белого дома не проявляет желания их поставлять.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина просит у Вашингтона системы Patriot, которых у США нет.