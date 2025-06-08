США отказались передавать Украине обещанные ракеты для борьбы с "Шахедами" и отдали их на Ближний Восток.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью ABC News.

По его словам, речь о 20 тысячах ракет, обещанных еще администрацией экс-президента Джо Байдена.

"Это было при предыдущей администрации, это был министр обороны Ллойд Джеймс Остин. Мы с ним определились с одним проектом. Мы рассчитывали на этот проект. 20 000 ракет, между нами, 20 000 ракет - для борьбы с "Шахедами". Это было недорого, но это была особенная технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 000 ракет", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что об отказе американцев ему доложил министр обороны Украины Рустем Умеров в день интервью, а предназначенные ракеты были отправлены на Ближний Восток.

Также Зеленский заявил, что у России будет больше шансов на победу, если США прекратят помощь Украине.

По словам президента, будет больше потерь, потому что Штаты поставляют Киеву те же ракеты для "Пэтриотов".

Ранее президент упрекнул Соединенные Штаты за отказ продавать Украине системы ПВО.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что у Вашингтона нет лишних систем Patriot, чтобы предложить Киеву.

"Они просят системы ПВО, системы Patriot, которых, честно говоря, у нас нет. Есть союзники по НАТО, у которых имеется несколько батарей Patriot, которые могли бы предоставить их украинцам", – сказал Рубио.