Сразу после неожиданного телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным их украинский коллега Владимир Зеленский публично раскритиковал контакты Белого дома с Кремлем.

"Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы", – написал он в своем Телеграм-канале.

При этом Зеленский дал понять, что Трамп, сообщивший о предстоящем ответе Москвы на удары по ее авиабазам и не отреагировавший на это заявление Путина, разделяет ответственность за эти удары.

"Если сильные не останавливают Путина, значит, они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не сочтет их сильными", – заявил он.

Ранее стало известно, что пораженные Украиной стратегические бомбардировщики России стояли без укрытий по договору с США.

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