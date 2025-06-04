После атаки Украины на российские стратегические бомбардировщики в Сети активно обсуждают, почему самолеты стояли под открытым небом и стали легкой мишенью для дронов.

Это уже вызвало возмущение в некоторых российских военных пабликах и призывы найти виновных за это.

В то же время отсутствие укрытий для самолетов - это условие договора об ограничении ядерных вооружений между Россией и США.

По этому договору обе страны обязаны держать стратегические бомбардировщики на открытом, заметном для спутников пространстве и не применять к ним средства маскировки (см. скрин ниже). Количество таких бортов записано в договор и должно быть открыто для мониторинга.

"Те бомбардировщики, которые были поражены, должны были быть на виду из-за обязательств по ядерному договору. Зеленский воспользовался этим", - написал в Х бывший советник Трампа по нацбезопасности, генерал Майкл Флинн (см. второй скрин).

"Очень дорогие стратегические бомбардировщики США могут быть уничтожены тем же способом любым человеком, имеющим доступ к недорогим беспилотникам, грузовикам для доставки, взрывчатке и немного технических знаний", - добавил он.

То есть, Штаты аналогичным образом хранят свои стратегические ракетоносцы. И в теории также могут стать жертвой такого удара.

При этом Флинн осудил удар Украины по аэродромам.

"Если правда, что с нашим президентом не консультировались и не информировали, то это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак. Если Украина готова наносить удары со стратегическими последствиями, не уведомляя Белый дом, мы больше не союзники, у которых проблемы с координацией - мы соперничающие стороны, летящие вслепую. Также, учитывая недавний визит сенатора "поджигателя войны" Линдси Грэма и сенатора "Дананг Дика" Блюменталя, эта атака может показаться санкционированной", - написал Флинн.

Подробнее о том, какую реакцию Трампа может вызвать удар по аэродромам РФ мы анализировали в материале Чьи карты увидит Трамп после ударов по российским аэродромам?

Мы также объяснили, почему Трамп после разговора с Путиным заявил об ответе РФ на удары по аэродромам.