После атаки Украины на российские стратегические бомбардировщики в Сети активно обсуждают, почему самолеты стояли под открытым небом и стали легкой мишенью для дронов.

Это уже вызвало возмущение в некоторых российских военных пабликах и призывы найти виновных за это.

В то же время отсутствие укрытий для самолетов - это условие договора об ограничении ядерных вооружений между Россией и США.

По этому договору обе страны обязаны держать стратегические бомбардировщики на открытом, заметном для спутников пространстве и не применять к ним средства маскировки (см. скрин ниже). Количество таких бортов записано в договор и должно быть открыто для мониторинга.

договор об ограничении ядерных вооружений между Россией и США

"Те бомбардировщики, которые были поражены, должны были быть на виду из-за обязательств по ядерному договору. Зеленский воспользовался этим", - написал в Х бывший советник Трампа по нацбезопасности, генерал Майкл Флинн (см. второй скрин).

генерал Майкл Флинн об атаке стратегических бомбардировщиков России

"Очень дорогие стратегические бомбардировщики США могут быть уничтожены тем же способом любым человеком, имеющим доступ к недорогим беспилотникам, грузовикам для доставки, взрывчатке и немного технических знаний", - добавил он.

То есть, Штаты аналогичным образом хранят свои стратегические ракетоносцы. И в теории также могут стать жертвой такого удара.

При этом Флинн осудил удар Украины по аэродромам.

"Если правда, что с нашим президентом не консультировались и не информировали, то это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак. Если Украина готова наносить удары со стратегическими последствиями, не уведомляя Белый дом, мы больше не союзники, у которых проблемы с координацией - мы соперничающие стороны, летящие вслепую. Также, учитывая недавний визит сенатора "поджигателя войны" Линдси Грэма и сенатора "Дананг Дика" Блюменталя, эта атака может показаться санкционированной", - написал Флинн.

Подробнее о том, какую реакцию Трампа может вызвать удар по аэродромам РФ мы анализировали в материале Чьи карты увидит Трамп после ударов по российским аэродромам?

Мы также объяснили, почему Трамп после разговора с Путиным заявил об ответе РФ на удары по аэродромам

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