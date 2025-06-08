Зеленский призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшие дни обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.
Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.
"Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста", - сказал президент.
В свою очередь украинские мониторинговые паблики пишут, что сегодня ночью с высокой вероятностью будет массированный обстрел Украины с применением стратегических бомбардировщиков РФ.
По данным пабликов, возможен удар крылатых ракет и более чем 500 "Шахедов". Официально это не подтверждалось.
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