Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшие дни обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста", - сказал президент.

В свою очередь украинские мониторинговые паблики пишут, что сегодня ночью с высокой вероятностью будет массированный обстрел Украины с применением стратегических бомбардировщиков РФ.

По данным пабликов, возможен удар крылатых ракет и более чем 500 "Шахедов". Официально это не подтверждалось.

Населению рекомендуют зарядить аккумуляторы и павербанки, поскольку российская разведка в последнее время наблюдала за энергетическими объектами Киева и области.

Также под угрозой Ровенская, Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Николаевская и Кировоградская области.

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