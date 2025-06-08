США ожидают, что Россия в течение нескольких дней нанесет новый масштабный удар по Украине. Это будет очередной ответ на атаку по аэродромам стратегической авиации РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Американский чиновник сказал, что "ответ, вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, включая ракеты и беспилотники".

"Официальные лица США считают, что полный российский ответ еще впереди", - сообщает Reuters.

Западный дипломатический источник сообщил, что на этот раз могут быть атакованы правительственные здания, чтобы "послать Киеву четкий сигнал". Военный эксперт Майкл Кофман предположил, что это может быть здание СБУ, которое атакуют ракетами средней дальности (речь об "Орешнике" - Ред.).

Другой высокопоставленный, западный дипломат предвидит дальнейшее наступление РФ на фронте.

"Оно будет огромным, жестоким и беспощадным", - сказал он.

Напомним, предыдущий крупномасштабный удар Россия нанесла в ночь на 6 июня. Погибли четыре мирных жителя и пострадали 80 человек.

Вчера ночью и днем РФ массированно атаковала Харьков. Ночью по Харькову ударили 3 ракетами, 5 КАБами, 4 РСЗО и 48 БПЛА. После ночной атаки россияне ударили по Харькову двумя авиабомбами. Погибли пять человек.