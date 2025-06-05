Россияне ударили по Прилукам Черниговской области. Пять человек погибли, среди них годовалый ребенок
Сегодня ночью россияне атаковали ударными БПЛА Прилуки Черниговской области. Пять человек погибли в результате попадания дрона по жилому сектору, среди них годовалый ребенок.
Об этом сообщает ГСЧС.
"5 человек, среди них - ребенок, возрастом 1 год и 4 месяца, погибли в результате российской ночной атаки БПЛА по городу Прилуки", - говорится в сообщении.
Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.
В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.
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