Утром российские военные обстреляли центр города Сумы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) дальнего действия. Погибли два человека, ранены около 20 человек.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Заявляется о пяти прилетах. Среди раненых есть люди в тяжелом состоянии. Повреждены медучреждение, дома и автомобили.

По данным местных СМИ, удар был по машиностроительному колледжу. Он находится на проспекте Шевченко, где сообщалось о прилете по дороге.

Ранее мы писали, что под Сумами девять человек погибли после удара дрона по микроавтобусу.

Война в Украине идет 1196-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвигаются в Сумской области. Военный паблик Deep State зафиксировал фактическую потерю сел Водолаги, Владимировка и Константиновка. В Харьковской области россияне продвинулись к реке Оскол в направлении Изюма (район Редкодуба и Карповки). Продвижение там составило порядка пяти километров.

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