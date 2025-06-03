Россияне ударили из РСЗО по центру Сум. Есть погибшие и раненые
Утром российские военные обстреляли центр города Сумы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) дальнего действия. Погибли два человека, ранены около 20 человек.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Заявляется о пяти прилетах. Среди раненых есть люди в тяжелом состоянии. Повреждены медучреждение, дома и автомобили.
По данным местных СМИ, удар был по машиностроительному колледжу. Он находится на проспекте Шевченко, где сообщалось о прилете по дороге.
Ранее мы писали, что под Сумами девять человек погибли после удара дрона по микроавтобусу.
Война в Украине идет 1196-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 июня 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвигаются в Сумской области. Военный паблик Deep State зафиксировал фактическую потерю сел Водолаги, Владимировка и Константиновка. В Харьковской области россияне продвинулись к реке Оскол в направлении Изюма (район Редкодуба и Карповки). Продвижение там составило порядка пяти километров.
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