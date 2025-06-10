На закупке кроватей для воинских частей в Днепропетровской области оказалось присвоено около десяти миллионов гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований на своей странице в Фейсбуке.

Следствие установило, что в 2023 году квартирно-эксплуатационное управление приобрело 5 тысяч кроватей на сумму 28 млн грн. Однако, согласно результатам судебно-экономической экспертизы, реальная рыночная стоимость этой закупки составляла около 18 млн грн.

Ранее стало известно, что в Минобороны украли 733 миллиона гривен на закупках яиц и других продуктов.

В это время идёт 1203-й день российско-украинского конфликта. Последние новости с ключевыми событиями 10 июня 2025 – у нас года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило, что российская армия развивает наступление в Днепропетровской области. Украинские военные сообщали о тяжёлом положении на Сумщине. В Чёрном море активизировались бои за газовые вышки. Неприятель нанёс массированный удар по военному аэродрому под Дубно в Ровенской области, что подтвердило украинское командование.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play