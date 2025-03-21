В Киеве разоблачили хищение почти 60 млн грн из бюджета КГГА, которые были выделены на соцпомощь тяжелобольным.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, чиновники присвоили почти 60 млн грн из бюджета, выделенных на паллиативную помощь (обезболивание и купирование других тяжелых симптомов).

Среди четверых подозреваемых - замглавы Департамента социальной и ветеранской политики КГГА и бывший топ-чиновник мэрии, а ныне руководитель одной из столичных психбольниц и компании медико-социального профиля, которого на днях задержали при попытке выезда за границу.

Четвертый участник "схемы" – это коммерческий директор компании, выигравшей тендер КГГА.

Сообщается, что на бюджетные средства фигуранты купили авто премиум-класса и элитную недвижимость. Например, новый Porsche Cayenne указали как автомобиль для перевозки тяжелобольных.

Также в ходе расследования установлено, что владелец подрядной компании безосновательно оформил 2 группу инвалидности. Благодаря фейковой справке он получил "бронь" от мобилизации.

Напомним, что недавно в киевской мэрии накрыли масштабную коррупционную схему с землей.